Detsember algab rannikualadel tuuliselt

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Sisemaal puhub läänekaaretuul 3-8, rannikul lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1-6 kraadi, rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 6-10 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Mitmel pool sajab lund ja nähtavus on mõõdukas. Külma on 3-5 kraadi.