Teet Suure installatsioon süttis täna Viimsis

Õhtuhämaruses värviliselt särav Viimsi jõulupuu seisab 6x5-meetrisel maalapil ja ulatub 11 meetri kõrgusele. Kuuse kere on konstrueeritud 53-st IBC-konteineri raamist, kuuseoksad aga 1185 tühjast plastkanistrist. Uhke installatsiooni valmimisele said inimesedki kaasa aidata: tagastada aknapesuvedelike tühjad kanistrid Olerexi teenindusjaama, kust need kokku koguti ja kunstnik Teet Suurele edastati.

Kanistritest jõulupuu Viimsis. Autor Teet Suur. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Suured ja väikesed kanistrid on täidetud valgusallikatega, mis loovad kirka värvilise jõulupuu.

Kuuske saab imetleda 14. jaanuarini, seejärel võetakse see lahti algosadeks. Kuuseprojekti toetaja Olerex toimetab plastkanistrid töötlusse, et neist taas uued kanistrid vormida.

Installatsiooni tehnilised lahendused tegi ja selle paigaldas Raiko Kaasik RK Looming OÜ.

Kunstnik Teet Suure fantaasiaküllaseid jõuluinstallatsioone on saanud Rakvere Keskväljakul imetleda viiel aastalõpuajal. Teet Suur meenutas, et tema tuntus ebatavaliste jõulukuuskede autorina sai alguse 2014. aastal, kui Rakveres kasutati saekaatritest pärit puidutöötlemisjääke ning pandi need kokku jõulupuuks. Aasta enne seda pani Suur linna Keskväljakule püsti omapärase kuusetuka. Aastal 2015 kerkis Rakvere keskele kuusk vanadest akendest ning seejärel elektrimootoritega kineetiline kuusk. 2017. aastal lõi Teet Suur linna Keskväljakule jõuluinstallatsiooni, mille jalamilt sai treppe mööda üles minna, et siis platvormi pidi installatsioonile tiir peale teha.

