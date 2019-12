Nädala keskpaigas kerkib õhusoe kuni kaheksa kraadini

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul sajab kohati vähest lund ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, saarte rannikul kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Rannikul sajab kohati vähest lund ja lörtsi. Hommikupoolikul puhub läänekaaretuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja tugevneb õhtuks 5-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Läänest läheneb sajuala, mis liigub üle Eesti itta. Saartel sajab vihma, Lääne-Eestis ka lörtsi, idapoolsetes maakondades nii lund kui ka lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti 17 m/s, pärast südaööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -1 kuni -3, Lääne-Eestis -1 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi. Hommikuks läheb ilm soojemaks.Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kesk-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ennelõunal ka lund, kuid juba õhtuks sadu lakkab. Puhub lääne ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s, keskpäeva paiku pöördub tuul loodesse ja nõrgeneb õhtul. Sooja on 2-8 kraadi.