Väike-Maarjas hakkab igal aastal toimuma Vello Jürna nimeline konkurss

Iga-aastasena toimuma planeeritud konkurssi korraldavad Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto koostöös Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja vallavalitsusega. Konkurss leiab aset novembri lõpus XII Väike-Maarja Muusikafestivali raames.

Väike-Maarja muusikafestival on 2009. aastal alguse saanud Vello Jürna mälestusest ning hoiab läbivalt klassikalist joont. Festivali raames 2009. ja 2013. aastal toimunud vabariiklike vokalistide konkursite eestvedajaks oli muusikute fond PLMF. Vello Jürna nimelise 2020. aasta festivali värskeks koostööpartneriks on Opera Veto, et lisada konkursile uut hingamist.

„Väike-Maarjale on väga oluline, et Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss saab iga-aastasena toimuma kohas, mis oli Vellole tähtis ning millega on läbi aegade seotud palju eesti tuntud kultuuritegelasi. Ooperistuudio Opera Veto eestvedajad on konkursi korraldamise osas tugevalt motiveeritud ning usun, et iga-aastasena toimuma saav konkurss annab festivalile püsivalt tugeva klassikalise joone ja on siinsele festivali publikule suur võit,“ tõi konkursikorralduse koostöö olulisuse välja Väike-Maarja muusikafestivali korraldaja Marju Metsman.

Opera Veto ühendab kolme innukat eesti lauljat – metsosopran Aule Urb, bariton Atlan Karp ja tenor Aivar Kaseste, kelle eesmärgiks on lavale tuua vähetuntud kammer- ja lühioopereid ning anda eneseteostus- ja täiendamisvõimalusi Eesti lauljatele, noortele ooperilavastajatele ja pianistidele. Praeguseks on teoks saanud kaks projekti: 2.06.2018 toimus Ermanno Wolf-Ferrari koomilise lühiooperi “Il segreto di Susanna” esietendus, mille lavastas Thomas Wiedenhofer ning 19.10.2019. toodi koostöös kontserdiagentuuriga Corelli Music kuulajate ette Auri Jürna lavastatud koomiline ooper „Pimpinone“.

“Sel aastal täitus 60 aastat Vello sünnist ja 12 aastat tema surmast, kuid rõõm on näha, et Väike-Maarja muusikafestivali korraldajate ind vähenenud pole. Veel suurem on rõõm uue ooperistuudio Opera Veto sünnist eesti muusikamaastikule, sest teatris on kogemus parim õpetaja. Kui Opera Veto püüab hoolitseda selle eest, et unustatud kammerooperid ja veel vähetuntud lauljad publiku pilgu alla pääseksid, on ainuõige, et koos Väike-Maarja Muusikaseltsi ja Vallavalitsusega täidetakse tühimik ning pakutakse konkursi näol eesti lauljatele võimalus end näidata. Vello pere ja sõbrad toetavad alati uusi tegijaid ja tuuli eesti muusikateatris,” sõnas Auri Jürna.