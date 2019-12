Uuest aastast kasvab lasterikastele peredele suunatud kodutoetus

Rahvastikuminister Riina Solmani ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös otsustati tõsta maksimaalne kodutoetuse summa 10 000 euroni taotleja kohta. "Kui elamistingimused on väga halvad, on võimalik toetust saada kuni 18 000 eurot taotleja kohta. Peredele, kelle elamistingimused vajavad olulist parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada ka suuremat toetust," selgitas rahvastikuminister.

Hindamiskomisjoni kuuluvad 2019. aastal KredExi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on riik juba üle kümne aasta peresid toetanud ning ka selle aasta jõuludeks saab üle kolmesaja pere endale riigilt kingi. "Soovime luua paljulapselistele peredele paremaid elutingimusi ning uuel aastal on võimalus veelgi rohkem tuge saada," märkis Aas.

Tegemist on tagastamatu riikliku toetusega, mis on mõeldud vähekindlustatud lasterikastele peredele eluasemetingimuste parandamiseks ja nüüdisajastamiseks. Toetust saavad taotleda perekonnad, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot.

Toetust saab taotleda ja see makstakse välja KredExi kaudu. 2019. aastal said kodutoetust 337 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 1192 last.

"Mul on hea meel, et paljude laste elamistingimused muutuvad senisest suurema kodutoetuse abil paremaks. Samas on sobiva suurusega kodu ostmise ja renoveerimisega probleeme ka kõrgema sissetulekuga peredel, kuid neile sobivaid meetmeid täna veel pole. Soovin kodupoliitika ümber kujundada nii, et erinevate perede vajadused oleks kaetud ning ruumipuudus ei takistaks perelisa sündi. See on vajalik Eestile tervikuna, et meie riik kestaks," ütles Solman.