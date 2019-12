Homsesse lükatud tööd

Tellijale

Novembri alguses ühel õhtul peale tööpäeva lõppu tegin koju minnes kõrvalepõike Pikale tänavale, et näha, milline see kaua tehtud kaunikene siis valmiskujul välja näeb. Lähenesin Pikale tänavale mööda Posti tänavat ja ebameeldiva üllatusena ootas mind ees pimesikumäng, sest tänaval pidasid lahingut jalakäijasõbralik keskkond ja vajadus autosid parkida.

Parkimiskohad on ristmikule nii lähedale toodud, et minu paremal käel varjasid igasuguse vaate kõigepealt üks väikebuss ja selle taha ridamisi pargitud sõiduautod. Lähenevast autost sain aimu ainult tänu sellele, et novembrikuu õhtupimeduses on autotuled kaugele näha. Vastasel juhul oleksin vasakpööret tehes tollele lihtsalt ette sõitnud.