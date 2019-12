Tellijale

Rakvere kodutute loomade varjupaik on amortiseerunud ega vasta nõuetele. Seda on korras hoidnud Rakvere linn, kuid linna jaoks on varjupaik ilmselgelt liiga suur ning mingis mõttes on linnakodanikud aastaid teiste linnade ja valdade kodutute loomade eest hoolitsemist doteerinud.