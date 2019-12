Veebikonstaabel: küberkiusamist ei osata ära tunda

Samsungi ellu kutsutud Õpilaste Digitaalne IQ koolitusprogrammi raames toimunud loengus ja vestlusringis Viimsi Gümnaasiumis korraldati ligi paarisaja õpilase seas küsitlus, milles 34 protsenti tunnistas, et on kogenud küberkiusamist ning 9 protsenti märkis, et on sellise kiusuga kokku puutunud, kuid said sellest alles hiljem aru. Ülejäänud 57 protsenti väitis, et pole kiusamisega digimaailmas kokku puutunud otseselt ega kaudselt.

Koos teiste ekspertide ja noorte sisuloojatega vestlusringis osalenud veebikonstaabel Ville Ränik selgitas, et reaalsuses puutume me mingis vormis kiusamisega digimaailmas kokku ikka märksa rohkem, kui noored ise arvavad. "Selles ongi küberkiusamise probleem – seda on vahel raske ära tunda ja tegelikult ka endale tunnistada. Küberkiusamine on igasugune ebameeldiv suhtlus veebikeskkonnas," märkis Ränik. "Kui me ütleksime või kommenteeriksime reaalses maailmas asju sarnaselt nagu veebis, siis tunnistaks me selle kohe ebasobivaks. Digimaailmas peame me aga miskipärast näiteks halvustavaid kommentaare täiesti tavaliseks."

Veebikonstaabel lisas, et tegelikult on mingis vormis küberkiusamisega kokku puutunud praktiliselt kõik interneti kasutajad, sest artiklite all olevaid kommentaare on ju meist enamus lugenud. Küberkiusamine on aga ka näiteks halvustavad väljaütlemised ühistes vestlustes, mõnitavad meemid või pildid jne.