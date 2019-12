Parima orhideefoto autor on läänevirulane

"Pilt on eriline, kuna põuane suvi vähendas niigi haruldaste orhideede arvu oluliselt," rääkis Neljandik. Ta lisas, et lehitu pisikäpa puhul on tegemist varjul oleva liigiga, mis kasvab üldiselt väga sügaval metsas. Kuigi lehitut pisikäppa on hea õnne korral võimalik ka Lääne-Virumaalt leida, on võidufoto üles pildistatud Ida-Virumaal Alutaguse metsades.