Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni autorid kutsuvad üles saatma fotosid uutest linnasüdametest

"Kutsume üles pildistama nimetatud linnade uuendatud keskusi ning inimeste ja elu toimimist nendes. Tähtis on, et foto kannaks emotsiooni, sellel oleks näha inimesi nautimas ja kasutamas uut linnaruumi," ütles ekspositsiooni üks autoritest arhitekt Kalle Vellevoog.

Rakveres rekonstrueeriti programmi raames Pikk tänav alates Pika ja Tallinna tänava ristumiskohast kuni linnakodaniku majamuuseumi (Pikk 50) juures asuva parklani. Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linnale oluline elukeskkonna parandamine ning linlastele ja külalistele parimate võimaluste pakkumine. "Loodan, et Pika tänava rekonstrueerimine innustab ka sealseid kinnistuomanikke oma vara korrastama, aktiivseid ettevõtjaid ärisid avama ja kutsub nii kohalikke kui ka väljastpoolt tulijaid avastusretkele linna vanimal tänaval," märkis Varek. "Postitusi uuenenud Pikast tänavast näeb juba praegu sotsiaalmeedias tihti. Väga vahva on üleskutse neid fotosid jagada, sest ehe emotsioon peegeldub lavastamata fotolt enim. Toredat fotojahti kõigile!" ütles linnapea, julgustades sel viisil rahvast üleskutsega liituma.