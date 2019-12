Kolmapäeval oli haiglas beebibuum, sündisid aasta esimesed kaksikud

Rakvere haigla ämmaemand Tiina Tipner rääkis, et võib öelda küll, et sel päeval sündis palju lapsi. "Enamasti sünnib kaks last. Mõni päev toob viis sündi, tavaliselt on kord kuus mõni selline päev," ütles Tipner.

Viis last sündis ka mais ja juunikuus. "Sünnitamine käib lainetena, tükk aega on vaikus, siis on teada, et jälle on tulemas palju lapsi," lausus ämmaemand.