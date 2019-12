Väike-Maarja vallas korraldati helkurinädal

Helkurikontrolli käigus selgus, et osa noori ei kanna helkurit, mistõttu peab endiselt helkuritest rääkima ning viima noored arusaamale, et helkur on kõige odavam elukindlustus. Samuti saadi teada, et esimesel päeval puudus helkur 30 protsendil kooli minevatest õpilastest, kuid viimasel päeval puudus helkur mõnel üksikul. Helkuri puudumist põhjendati peamiselt helkuri kaotamisega, aga ka autoga kooli tulekuga ja sellega, et helkur oli jäänud teise jope külge.