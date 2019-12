Vinni vald rekonstrueerib Laekvere rahvamaja energiatõhusamaks

Tegemist on järgmise etapiga pärast tänavusuvist rahvamaja soojussõlme uuendamist ja soojusvaheti paigaldamist. Nüüd kavandatakse rahvamaja katuse, akende ja uste vahetust ning katuse ja seinte soojustamist. Projekteerimisele järgneb hange ehitaja leidmiseks.

Laekvere rahvamaja hoone on umbes kolme aastakümne vanune. Laekvere sovhoosi kontorihoonet koos maja teises otsas asuva kultuurimajaga hakati ehitama arhitekt Vilen Künnapu projekti järgi 1989. aastal. Kõigiti kaasaegne tõusva põrandaga 300-kohaline ja teatrietenduste tarvis sügava lavaga saal ning avara fuajeega suur kultuurimaja valmis 1993. aastal. Kultuurimaja ehitati ajal, mil muutusid omandisuhted, raha kaotas oma väärtuse ja ehitusmaterjalidki polnud kuigi kvaliteetsed. Toonased odavad küttehinnad ei sundinud pöörama tähelepanu hoone energiatõhususele.

Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul võtab omavalitsus Laekvere rahvamaja rekonstrueerimise ette juba seetõttu, et oleks tagatud rahvale olulise mitme otstarbega maja säilimine ka tulevikus. "Et nõukaajal oli kombeks ehitada suuremõõtmelisi kultuurikomplekse, on nende käigushoidmiseks energiatõhusus möödapääsmatu," selgitas Võrno.