Püüa talvetuulest jõululuulet!

Kas olete märganud: jõulude eel talvetuul sosistab, teinekord isegi undab – jõululuulet. Püüa ainult kinni ja pane kirja! Ennetamaks olukorda, kus alles koos jõuluvana koputusega meenub, et salmid on jäänud õppimata, pakub Virumaa Teataja mõnusat võimalust jõululuuletus varakult valmis teha. Et värsid meelest ei läheks, tuleks need panna kirja ja saata Virumaa Teatajasse.