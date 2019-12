Eesti elanike maksutahe on aastaga paranenud

Seejuures koguni 92 protsenti eestimaalastest peab maksude maksmist enda kui kodaniku oluliseks kohuseks. 57 protsenti leiab, et maksude tasumist ei ole lihtne vältida, teatas MTA.

Seitsme protsendi võrra on vähenenud nende inimeste hulk, kes maksavad alati kõik maksud korrektselt ära. Kui aasta tagasi vastas 26 protsenti inimestest, et maksude tasumist on lihtne vältida, siis nüüd oli nende hulk langenud 14 protsendile.