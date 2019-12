Tapa ujula seemneraha seisis aasta aega kasutult

Tellijale

Aasta tagasi tunnistas toona veel vallavanema kohusetäitja Riho Tell, et temale oli riigieelarvest niisuguse eraldise tegemine üllatuslik. Põhimõtteliselt samal seisukohal on ta ka praegu, lausudes, et selliste katuserahade eraldamine peaks läbipaistvam olema. Vallavanemana täidab ta aga volikogust saadud ja koalitsioonilepingust tulenevaid tööülesandeid ning seisab hea selle eest, et ujula ikka projekteeritud ning 200 000 eurot sihtotstarbeliselt kulutatud saaks.