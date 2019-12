Vaade: seisev populistlik raha

Olen väga kaugel küsimusest, kas Tapale on ujulat ülepea vaja. Muidugi on vaja, seda isegi hoolimata asjaolust, et kiviviske kaugusel Tamsalus ja Kadrinas on ujula olemas.

Kas oli aga vaja tormata, on juba teine teema. Põhimõtteliselt ei olnud Tapa vallas aasta tagasi ujula ehitamiseks mingit valmisolekut, rääkimata ettevalmistusest. Ometigi eraldas riik projekteerimiseks raha – ja isegi selle saajad olid läkitusest üllatunud. Lugu paistab umbes nii välja, nagu kingiks oma pojale lastetoamööbli, sest poiss hommikusöögilauas nagu mainis, et üks tüdruk meeldib talle.

Riigilt kuuleb pidevalt, et raha on vähe, raha ei jätku. Kust nüüd selline heldus täiesti kokku leppimata ja ette valmistamata asja toetuseks? Eks ikka odav populism, ei muud. Tapa vallas oli äsja toimunud võimupööre, millega seni opositsioonis istunud keskerakond pääses võimule. Ju siis tundus riigile (ja peaministriparteile keskerakonnale) 200 000-eurone kingitus selle eest täpselt paras.

Kus on aga riigimehelik ja kaalutlev käitumine, peab taas küsima. Päris laest Tapa ujula teemat riigieelarve koostajad võtta ei saanud, ikka pidi keegi kohapealt teavitama, selgitama, põhjendama. Ja see teavitaja pidi teadma, et teema on toores, et ujula rajamiseks Tapale igasugused ettevalmistused puuduvad.