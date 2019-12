Haljala vallavalitsus kutsub üles esitama nominente

Elutööpreemia antakse valla erilise austusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud füüsilisele isikule, kelle töö, isiklik eeskuju ja aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt hinnatud ning kelle elutöö on positiivselt mõjutanud Haljala valla arengut ja mainet.

Haljala valla aasta teo nimetuse andmisega jagatakse tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule eelmisel kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, millega kandidaat on kaasa aidanud mingi valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

Lisaks on võimalik anda välja valla tänukiri, mis on tänuavaldus isikule, kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.