Käsmu bussiparkla valmib nädala lõpuks

Käsmu on populaarne küla turistide ja suvitajate seas, kuid sealne parkimiskorraldus on siiani ohtralt segadust külvanud. Kui varem pidid suured bussid külast välja saamiseks pahatihti ligi poolteist kilomeetrit tagurdama, siis nüüd on kohe valmimas parkla, mis probleemi kõrvaldab.