Salla kandi kunstnike juurekuusk on hiidlastele armas

Jõulukuusele taaskasutuse leidmine oli kunstnikele igati meele järele. Salla küla aktiivne meistrimees pakkus, et Hiiumaa juurekuuske ei tooda mandrile ilmselt kunagi. "Mul on nii hea meel, et ta elu edasi läheb, sest see oli ikkagi suur töö. Oleme hiidlastele maru tänulikud, et nad ei larista. Arvan küll, et ükskord on tema koht maa sees – võibolla teevad ilusa lõkke sinna ümber," lisas Kuntro.