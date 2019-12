Kukemuru Ambient kolib Väinjärve äärde

Kukemuru Ambient annab enda Facebooki lehel teada, et kaheksas ambient-pidu tõotab tulla suurejoonelisem kui kunagi varem. Tavaks on saanud, et muusikaüritus vahetab iga kahe aasta tagant toimumispaika. Seekord otsustati, et kaheksas Kukemuru Ambient peetakse Väinjärve ääres.