Koolinoorte maletšempionaadil nähti ootamatut tundetulva

See, kes ütleb, et malemäng on nohikutele, eksib rängalt. Vastupidi, tegemist on soliidse mõttemänguga, kust ei puudu teinekord isegi ülekeevad emotsioonid. Sellised, nagu nähti näiteks möödunud laupäeval Lääne-Virumaa koolide esivõistlustel.