Sumo superstaaril on veel hulk rääkimata lugusid

Tellijale

Aeg on hindamatu ressurss. Kui sellega hoolikalt ringi käia, siis sünnib väga palju suuri asju. Kaido Höövelsoni teekonnast sumomaailma tippseltskonda rääkiva raamatu, mis valmis loetud kuudega, võib julgelt liigitada mõnusa lugemisvara hulka. Autorid Einar Ellermaa ja Inge Pitsner tegid tööd suure südamega ega vaadanud kella. Ajanäitajale heitsid nad pilgu ilmselt vaid siis, kui kirjastuse Pilgrim omanik Tiina Ristimets uuris neilt, kui kaugele on järjega jõutud. Arvukad kohtumised Kaido Höövelsoni elus märgilist rolli mänginud inimestega, lähedaste ja sõpradega, käik sumohiiuga Jaapanisse, kus sumo- ja televisiooniusku rahvas piirab Barutot tänini parvedena, seal nähtu ning kogetu olid liigutavad. Kõigest sellest oli Einar Ellermaa sedavõrd puudutatud, et ajakirjanik säras veel mitu kuud hiljem läbielatust rääkides justkui pühademuna.