Advendimõtteid

Ameerikas hakkab jõuluettevalmistus pihta sealse tänupüha järgsel reedel, mustal reedel. 1950-ndatel alguse saanud tava kohaselt algab just siis jõuluostude tegemise aeg. Kauplused teevad tohutuid sooduskampaaniaid ning tänavad ja ostukeskused on odavkauba järele jooksvatest inimestest umbes. Sellest ka sünge nimi sellele muidu ilusal ajal olevale reedele – must.