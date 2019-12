Juhtkiri: tasapisi suurte tegudeni

Pakenditel on meie igapäevaelus nii suur osa, et mõeldes, millist kaupa saab poest ilma pakendit koju toomata, võib jänni jääda. Vahtplastist alusele asetatud ja kilesse mässitud üksikud apelsinid on vaid kurb näide, kilekotti pakitud viilutatud sai paratamatus. Ja nii me neid karpe ja kilekotte iga poeskäiguga kõigepealt koju ja seejärel konteinerisse viime.