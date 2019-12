Tapa kandis hakkab ringi tiirutama jõulubuss

Tellijale

Eile viis Siim Reinike, Tamsalu noortekeskuse vabatahtlik abiline, pisikese matkabussi Tapale, kus see saab sealse noortekeskuse abiga selga jõulurüü. On ka viimane aeg, sest juba laupäeva hommikul ootab jõulubuss lapsi Jäneda poe ees, et põrutada sealt edasi Lehtsesse, Tapale ja Tamsallu. Nädal hiljem sõidab jõulubuss külla Saksi, Porkuni, Assamalla ja Vajangu lastele.