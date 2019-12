Tellijale

Rakverlaste peatreener Mehis Täpp märkis pärast pühapäevast kohtumist, milles alistati LotusTimber / Neemeco SK 3:0, et võistkonna ainsatki geimi loovutamata kulgenud seeria on märkamatult kasvanud viiemänguliseks.

“Viis korda järjest 3:0 näitab ainult seda, et oleme saanud meeskonna tööle. Uued mehed, kes on meile tulnud, on järjest rohkem võistkonda sulandunud ning taset ja kindlust juurde andnud. Ma arvan, et siit edasi peavad meid kõik juba kartma,” rääkis ta.