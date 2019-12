Elektroonilise muusika Meka

Plaan on minna süvitsi, alustades ajaloost ja liikudes musitseerimiseni välja. Sekka tutvustatakse ka seadusi, et vältida plagieerimist ning artistide loomingu vargust. Loovust ja musikaalsust on korraldajate sõnul raske õpetada, kuid nippe sellele teele jõudmiseks jagatakse lahkelt. Eestvedajate kogemus toob esile ka tõe, et muusikat tehakse lõppude lõpuks ju sellepärast, et naistele meeldida.