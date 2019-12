Tellijale

Kendama – see on nagu sõltuvus. Ravim nutisõltuvuse vastu. Just niimoodi sõnastavad kümneaastased osavusmängu võlusid.

Georg rääkis, et tema sõitis skate-pargis, kui märkas ühel poisil põnevat mängu, mis paelus teda kohe. “Ta ütles, et ostis selle Tallinnast, muretsesin selle kohe ka endale,” lausus Georg. Pidev harjutamine on teinud ta osavaks ja noormehele meeldib, et võimalusi ennast arendada on piiramatult.