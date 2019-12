Veltsi laste teine ema on kasvatanud nelikümmend viis aastat järelpõlve

Tellijale

Sirje Adel ja Veltsi lasteaed-algkool on paar, üks ei saa teiseta. 50. aastapäeva tähistanud lasteaed-algkoolis on vitaalne naine teinud tööd 45 aastat. Tegelikult kauem, sest esialgu töötas ta siin suviti. “Tulin siia tööle juba teismelisena,” täpsustas ta.

Asjad jooksid kokku. Sirje teadis, et tema elu kutse on olla lasteaiaõpetaja, ja juhtus nõndamoodi, et tema ema luges lehest, et Veltsis on vaja suveks kasvatajat. Tööpakkumises lubati anda korter, poolmuidu. “Ema läks siis kiiruga minu tädi juurde, kel oli plaan Veltsi direktoriks tulla,” meenutas Sirje Adel. Jutt on Veltsi lasteaed-algkooli legendaarsest direktorist Urve Sallast.