Soome naivistid sosistavas metsas

Soomlased, metsarahvas nagu eestlasedki, on toonud Rakvere Galeriisse taas põlislaante hingust ja sosinaid. Seekord ei tulnud põhjanaabrid puujändrike ega lõhnava samblaga nagu Reetta Partanen mõne aasta eest, vaid naivistid on avanud metsale südame maalides ja puidust skulptuure luues.

Kolme eriilmelise kunstniku Tuula Moilaneni, Marjaana Orkoneva ja Jeroma Tabelli teosed valis Lapua suurelt naivisminäituselt ja seadis Rakvere Galeriile mõeldes “Metsa sosinateks” kuraator Irene Wai Lwin Moe. “Lapua galeriis oli väljas kümmekond naivisti. Vaatasime Rihoga, et nii kihvtid asjad, aga meie galeriisse see näitus ei mahu. Palusime näituse kuraatorit Irenet, et ta valiks teema ja kunstnikud,” rääkis Virumaa Näituste juht Raivo Riim.