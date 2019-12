Täna Rakvere teatris esietenduvas muinasloos “Kuldse Liilia saladus” asuvad lapsed ohtlikule teekonnale läbi nõiutud maa, et tuua võluriiki tagasi rõõm. “Lavastajana soovisin lugu, kus on seiklust, katsumusi, ja mis peamine, et moraalina saaksime kinnitust, et headus võidab alati. Maailma kannavad ilu, armastus ja sõprus,” ütles Kersti Heinloo.