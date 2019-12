Tellijale

“Meil sai lõpuks jaks otsa,” nentis Ivanov. Olukord muutus Moe viinatootjate jaoks eriti keeruliseks siis, kui Prantsuse konglomeraat teatas, et ka Eestis ei tohiks Moe nime kandvat viina müüa. Lõpuks lahendati vaidlus selliselt, et Eestis võib siiski viina Moe nime all müüa, Euroopas aga seda nime kasutada ei tohi. “Eestis vähemalt võitsime ja positiivne on see, et kaubamärkidega on lõpuks rahu majas ja saame oma Euroopa programmi arendada,” kõneles Sven Ivanov.