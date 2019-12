Ühes Rakvere aias on liiklusreguleerija poosis seisev jõulumees. Kui mõelda, et aeda või hoopis majja sisse raksatavad autod pole viimastel aastatel mingi haruldus, siis ehk ongi punakuuest hiiglasel kaks rolli: tervitada pühade puhul ja anda sohvritele märku, et pidagu hoogu.

FOTO: Marianne Loorents