Kolumn: kojamehe lugu

Kojamees on tavaline pensionär, kes viimased kümme kuni viisteist aastat äärelinna paneelmaja korrapidamise eest hoolt on kandnud. See on mõlemapoolselt kasumlik suhe: väike lisakopikas pensionile kulub ju marjaks ära, püstak on püsinud puhas ja korras. Vanust on mehel kaheksakümne ligi, rahvuselt venelane, lühikest kasvu, võtab ikka aeg-ajalt napsu ka, ning kui kedagi kõnetab, siis kindlasti valjul häälel ja pisut ülepakutud rõõmuga. Tal on hea süda.