Malehuvilised on oodatud välkturniirile

Ettevõtmist korraldab Rakvere Maleklubi. Klubi juhatuse liige Sander Liivak märkis, et umbes paarkümmend malehuvilist on mänginud iga kahe nädala tagant alates sügisest ning nüüd kuulutatakse välja paremad. “On päris palju inimesi, kes oskavad hästi malet mängida, kuid millegipärast ei tule võistlema. Nüüd on selleks taas hea võimalus,” ütles Liivak.