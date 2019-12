Kadrina maanaised avavad Jõulusahvri

“Käsitööpood endises formaadis hetkel ei toimi, kuid tahtsime väga jõuluajal uksed lahti teha, et siin saaks kohtuda ja jutustada. See ei ole laat, sest ruumi on vähe, kuid oleme kutsunud kohale tublid käsitöölised ja väiketootjad,” rääkis seltsi eestvedaja Helena Mägi.