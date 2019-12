Homme, pühapäeval on Tapa kultuurikojas kontsert “Petja ja hunt”. Tegemist on kogu pere advendikontserdiga, kus mängib Tapa Linna Orkester, dirigent on Priit Rusalepp ja kaasa teeb Märten Männiste. Kavas on Prokofjevi muusikaline muinasjutt “Petja ja hunt”, kõlab jõulu- ja filmimuusika. Kontsert algab kell 12, sissepääsul vaba annetus.