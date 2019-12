Tellijale

Isa Toomas on Rakvere linnapea olnud kahel korral, tütar Triin on seda praegu. Kas mõnest Eesti perest ka enne neid kaks linnapead on tulnud, Varekud ei tea. “Pole uurinud ka,” sõnab Toomas. “Aga riik on veel noor.”