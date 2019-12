"Maša ja karu": Baruto kuulutas koolivägivallale sõja

Projekti algatasid kiusamisvaba kooli toetusrühma esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja toetusrühma liige Kaido Höövelson alias Baruto.

Maria Jufereva-Skuratovski ütles, et "Maša ja karu" oli esimene mõte, mis neil tekkis, kui nad hakkasid projektiga seonduvat arutama. "Sõltuvalt uuritud vanuseastmest on Eestis iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps kiusuohver. Leidub mitmeid programme, mis on suunatud kiusamise ennetamisele koolides, aga meie arvates on puudus sellisest formaadist, mis pakub lastega isiklikku suhtlemist. Kui minu ja Kaido lapsepõlves üleelatud negatiivsed kogemused ning tehtud järeldused ei aita probleemiga hakkama saada, siis loodetavasti paneme mõistma probleemi olemasolu ning otsima lahendusi," sõnas riigikogulane.

Kaido Höövelson märkis, et viimastel aastatel on kiusamine koolides muutunud karmimaks. Paljuski on põhjus selles, et suhtlemine liigub järjest rohkem internetti, kus isiklik vastutus on palju väiksem.

"Praegu on lastel keerulisem kui näiteks 15 aastat tagasi. Internetis kiusamine kogub hoogu ja ohvriks langenud lapsed saavad kaks korda rohkem negatiivset tähelepanu – nii vahetus suhtluses kui ka küberruumis," lausus endine tippsportlane. "Tunda annab otsesuhtluse vähenemine peredes. Tihtipeale on vanemad niivõrd hõivatud, et ei pane tähele, kui laps vajab abi," tähendas Höövelson.

Projekt "Maša ja karu" käivitati sel nädalal, kui kiusamisvaba kooli toetusrühma liikmed Jufereva-Skuratovski ja Höövelson külastasid Tallinna Tõnismäe reaalkooli.