Galerii: jõulubussis nähti esimest korda jõulutaati

Samal ajal kui 2 aastase Lehte pisike vend Vahvus magas rahus ema rinnal lõunaund, oli tüdrukul jõuluvanaga juba tutvus sõlmitud. Ema Mari ütles, et nende peres on sel pimedal ajal jõuluootus suur. "Meil on jõulukalender, võtame sealt iga päev kommi," lausus ema. Jõulukinkide soove ta jõuluvanale ei avaldanud, kuid arvas, et küllap on kuuse all midagi väikest ja vajalikku.