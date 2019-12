Jõulupuu fotoehted aitavad varjupaigalised koju 

"Kuuske ehivad kodutute loomade pildid, kuid see on vaid osa kõikidest varjupaigas olevatest loomadest. Projekti eesmärgiks on varjupaigaloomade tutvustamine ning varjupaikade nähtavamaks tegemine," lausus siitkandist pärit veterinaarmeditsiinitudeng Kristo Ambus. Tulevane veterinaar lisas, et kõige olulisem pole mitu looma kodu leiab sest looma võtmisega kaasneb suur vastutus ja otsus peab olema läbi mõeldud.