Lõõgastumise käigus ööklubist välja saadetud Kaido Höövelson: "Muutusin natukene ülemeelikuks"

Höövelson tõdes laupäeva öösel vastu pühapäeva ühes Tartu ööklubis aset leidnud seika kommenteerides, et alkohol on endiselt tarkade inimeste jook. "Sain üle pika, pika aja oma toa- ja trennikaaslastega kokku ning muutusin natukene ülemeelikuks. Tõsi küll, see läks nüüd veidi liiale," kõneles ta ja raputas endale samas tuhka pähe.