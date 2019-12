Rakvere külje all võeti ilma loata ridamisi maha tammepuid

Kohale kutsutud konstaabel peatas raietöö ametlikult, kümnekonnast täis elujõus tammest olid järgi vaid kännud, mõned puud pääsesid saest.

"Tegemist on erakätes oleva miljööväärtusliku alaga. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt peab tammik säilima," märkis kohale tõtanud Rakvere vallavalitsuse heakorraspetsialist Maia Simkin. "See on konkreetne näide arendaja juhmusest ja ülbusest. Loodan väga, et tal tuleb tagasi istutada kuuemeetrised tammed."

"Kahju on korvamatu," nentis ka Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev. Ta ütles, et viimasel kohtumisel arendaja, OÜ Solar Light esindaja Heino Hõbeojaga rõhutati, et kehtiv detailplaneering ei võimalda tammesid maha võtta.

"Tema soov on rajada sinna päikesepaneelipark, meie ettepanek oli, et ta algataks uue detailplaneeringuprotsessi, mis näitaks ära, kas päikesepaneeliparki on üldse võimalik sinna teha. Tema uut detailplaneeringut algatada ei soovinud, küll tegi oktoobris volikogule ettepaneku praegune detailplaneering kehtetuks tunnistada. Sellega volikogu nõus ei olnud," selgitas Vassiljev tagamaid.

Heakorraspetsialist Maia Simkin rääkis, et mõni aeg tagasi tuli tema jutule puude mahavõtmisega tegelev mees, kes ütles, et temalt on tellitud töö võtta kõne all olevatelt kinnistutelt tammed maha, kuid tema seda teha ei söanda. "Ta küsis, kas vald annaks selleks loa. Mitte mingil juhul me seda teha ei saa, tegemist on täies kasvujõus ilusate tammedega. Kutsusime arendaja välja, kuid ühist keelt ei leidnud. Ja nüüd leidus teine töömees, kes oli valmis puud maha võtma. Raiduril selleks luba ei olnud," nentis Simkin.