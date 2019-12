Juhtkiri: saunaleil on parem kui soe sai

Aegu, mil igas külas oma saun oli, mäletavad ju paljud, ent nende asutuste hulk on kokku kuivanud. Põhjust pole tarvis kaua nuputada: saunad on inimeste koju kolinud. Või siis maakoju. Ent neile, kel seda võimalust ei ole ning kel kodus puudub dušš või vann, unustatakse pahatihti mõelda. Just neile aga on ühispesu- ja leilivõtupaik ülioluline.

Ühissauna võiks võtta ka kui mingisugust retrohõngulist spaad, kuhu toob rahva kokku nostalgia aegadest, mil külasaunad populaarsed olid. Retro on aga teadagi väga popp.

Ihuharimise ja leilivõtmise võimaluse kõrval on saunal pakkuda muudki: tegu on mõnusa suhtluspaigaga. Paljud võtavad saunarituaali nädalast nädalasse kindlal päeval ikka ja jälle ette ega jäta seda naljalt ära – pigem kannatab mõni muu üritus. Ühine leiliviskamine, ühine jahtumine, vettejooks või üheskoos joodud karastav jook on midagi, mille siduvat toimet kirjeldada on raske, kuid mis seda ehk ei vajagi.

Aga tegu on siiski kaduva nähtusega. Peale on kasvamas põlvkond, kel ühissaunast igasugune teadmine puudub ja seda asendab spaakogemus. Ehk on üks sauna ja spaa märkimist vajav vahe selles, et kui spaas lipatakse ringi ujumisriietes, siis saun eeldab paljaksvõttu. Ent alastiolek tähendaks justkui ka hingelist lahtiriietatust. Lisaks ei toeta levinud ideaalse keha kultus ühissaunu: ehk tahab nüüdisaja eestlane olla ikka oma saunas. Ja ainult oma inimestega.

Kuid sauna tervistava toime vastu ei vaidle keegi. Antiikmeditsiini teadlane Hippokrates on arvanud, et saun aitab isegi siis, kui millestki muust enam abi pole.

Saun on hea vereringele, regulaarsel saunatajal on risk haigestuda kõrgvererõhktõppe ja südameveresoonkonna haigustesse väiksem ja infarkti saamise võimalus on tema puhul pisem kui saunast mitte hoolival inimesel. Saunas vallandub kehas ka kõvasti endorfiine – tuju parandavaid hormoone – ning on teada, et kuumus tapab mikroobid ja viirused.