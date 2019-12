Tellijale

Tihti on see hoopis aasta kõige raskem, kõige kurvem aeg, ja mitte näiteks ainult üksildastele täiskasvanutele, vaid ka lastele, kes on kingilootuse vapralt alla surunud ja selle peal koguni trampinud, et see jälle pinnale ei ujuks. Sest nad lihtsalt ei saa kingitusi. Sest pole raha. Või pole sääraseid vanemaid, kes niisuguse tilulilu peale raha kulutaksid. Sest osta on vaja napsi või narkotsi või muud väga tähtsat.