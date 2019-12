Empaatia tõi aumärgi

Tellijale

Roman Lan kuulis tänavu ühel suveõhtul kodu lähedal Vinnis justkui kassi kisa. Mees arvas, et see võib olla ta enda kiisu, ja läks asja uurima. Peagi nägi ta kaht noorukit kaikaga kedagi peksmas. Kui peksjad teda märkasid, panid nad jooksu. Lähemale minnes nägi mees hinge vaakuvat siili, kes veidi hiljem surigi. Roman Lan asus poisse otsima, leidiski lõpuks ühe neist üles ja kutsus kohale politseinikud. Korravalvurid tuvastasid hiljem ka teise loomapeksja.

Roman Lan rääkis, et ei olnud soovinud kätte saadud poisiga eriti suhelda, oli pidanud targemaks, et temaga tegeleb politsei. Siiski oli ta poisi käest küsinud, miks too seda tegi. Poiss oli vastanud, et ei tea.