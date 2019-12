Farmerid korraldavad traktorite mässu

Tellijale

Lääne-Viru farmer Indrek Klammer, tänavune aasta põllumees, on oma traktorid juba talvekorterisse pannud ja tema masinad meeleavaldusel ei osale. Küll lubas ta ise kohal olla. “Kui minu teha oleks, korraldaks ma meeleavalduse palju julgemalt,” lausus ta. “Me oleme siin veel väga korrektsed, kui võrrelda näiteks Leedu või Hollandi kolleegidega. Meil on load ja kooskõlastused, ime veel, et meeleavaldusel peetavate kõnede tekste ei pea kooskõlastama. Jüriöö ülestõusul mindi, hangud käes, meelt avaldama, miks meie peame nii tagasihoidlikud olema?”