Pärnus elaval ettevõtjal Ergo Sartakovil on karusselliga oma asi ajada. Peale selle, et tal on kaks karusselli, on juhus tahtnud niimoodi, et ta peab Pärnus Karusselli ja Supeluse tänava nurgal kohvikut-poodi. Kui sel suvel toimus seal tema eestvedamisel laat, rentis ta ettevõtmise õnnestumiseks karusselli. Asi sai hoo sisse ja külastajatele atraktsioon meeldis. Ettevõtja tegi otsuse: tal on vaja veel ühte karusselli. Mõeldud – tehtud.