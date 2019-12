Elroni rongides alustavad tööd postkaardipäkapikud

“Rongireisi aeg on aeg iseendale, aga ka headele soovidele – sel aastal anname reisijatele võimaluse jõulutervitused rongis postkaardile jäädvustada ja kohe ka sealtsamast lähedaste poole teele saata,” sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Eesti Posti juhatuse liikme ja postiäri juhi Kaida Kauleri sõnul on jõulukirjade ja -kaartide saatmine nutiajastul üllatavalt populaarne. “Tänapäeval kasutatakse kirja ja postkaarti eelkõige emotsiooni saatmiseks, mitte informatsiooni edastamiseks. Personaalne ja käegakatsutav jõulusoov teeb iga kirjasaaja südame soojaks ning on parim viis lähedase üllatamiseks,” rääkis Kauler. “Paraku unustavad inimesed sageli võtta aega, et soovid kirjaga teele panna. Rongisõit sobib selleks ideaalselt.”